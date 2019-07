Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim - Gartenhütte gerät in Brand

Reinheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.07.) kam es gegen 04:00 Uhr in der Reinheimer Waldstraße zum Brand eines Gartenhauses. Die Bewohner des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses konnten das Haus ohne Verletzungen verlassen. Das Wohnhauses wurde nicht beschädigt. Die sofort alarmierte Feuerwehr Reinheim war mit vier Fahrzeugen und rund 20 Mann mit den Löscharbeiten beschäftigt und bekam das Feuer schnell in den Griff. Das Gartenhaus wurde bei dem Brand stark beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich ersten Schätzung zu Folge auf 25.000 Euro. Anwohner hatten bereits gegen 01:30 Uhr einen lauten Schlag wahrgenommen, bei einer Nachschau jedoch nichts Auffälliges festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt zog ein schweres Gewitter über Reinheim. Die Eigentümer vermuten daher einen Blitzeinschlag als Brandursache. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Gefertigt: POK Müller, Pst. Ober-Ramstadt / EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

