POL-DA: Kurzschluss erfordert Feuerwehreinsatz

Groß-Gerau (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.07.) rief vermutlich ein geplatztes Wasserrohr im Keller eines Anwesens in der Frankfurter Straße in Groß-Gerau die Feuerwehr auf den Plan. Das austretende Wasser drang in einen Sicherungskasten ein und verursachte einen Kurzschluss. Durch die durchgeschmorten Kabel kam es lediglich zu einer starken Rauchentwicklung und nicht zum offenen Feuer. Drei Anwohner des Hauses mussten aufgrund geringer Rauchgaseinatmung ambulant behandelt werden. Die Feuerwehr pumpte im Anschluss mit zwei Saugpumpen den mit Wasser vollgelaufenen Keller wieder leer. Außer der Feuerwehr Groß-Gerau, waren noch zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf ca. 15.000 Euro.

