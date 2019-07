Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht mit Saachschaden

Viernheim (ots)

"Ein an der Walter-Oehmichen-Straße, nahe des dort ansässigen Lebensmittelmarktes, abgestellter weißer Pritschenwagen wurde am Freitag (26.07.2019) in der Zeit zwischen 11:55 und 12:15 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug in nicht bekannter Weise auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt rund 2500 Euro.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden."

