POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Einbrecher auf der Flucht

Ehepaar überrascht Täter

Weiterstadt (ots)

Ein Ehepaar überraschte am Donnertagabend (25.07) zwei Einbrecher, als sie ihr Haus in der Wingertstraße betraten. Unmittelbar beim Erblicken des Ehepaares, ergriffen die Eindringlinge die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Wie sich im Nachgang herausstellte, gelangten die Männer über die Terrassentür in die Räumlichkeiten, aus denen sie Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro erbeuteten.

Beide Männer sollen circa 25 Jahre alt sein. Einer der beiden Täter soll nach hinten gegelte, schwarze Haare gehabt haben. Während der Tat war dieser mit einer kurzen, weißen Hose und einem blauen T-Shirt, mit rotweißen Aufdruck, bekleidet. Der andere Mann war schätzungsweise etwa 1,75 Meter groß, hatte eine längliche Gesichtsform und soll einen Vollbart gehabt haben. Bei der Tatausführung war er mit einem mehrfarbigen Hemd oder T-Shirt sowie mit einer Hose, bei der es sich möglicherweise um eine Jeans gehandelt haben könnte, bekleidet.

Zudem sei dem Ehepaar ein silberner Kombi vor dem Haus aufgefallen. Ob dieses Fahrzeug im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Auto geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

