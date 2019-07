Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin

Riedstadt (ots)

Am 25.07.19 schob gegen 09.30 Uhr eine 71-jährige Goddelauerin zunächst ihr Fahrrad über die Einmündung Starkenburger Str./Freiherr-vom-Stein-Straße, stieg dann auf und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. In diesem Moment bog ein PKW aus der Goethestr. in die Starkenburger Str. ein und fuhr ebenfalls in Richtung Stadtmitte. Hier kam es zu einer Berührung zwischen Radfahrerin und PKW. Die Radfahrerin stürzte, blieb jedoch glücklicherweise nach ersten Untersuchungen unverletzt. Das Fahrzeug fuhr nach dem Zusammenstoß weiter in Richtung Ortsmitte. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,- EUR. Zum beteiligten PKW können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung setzen.

