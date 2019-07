Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Hubschraubereinsatz nach Unfall auf der A67

Lorsch (ots)

Für etwa eine halbe Stunde musste die Bundesautobahn 67 am Donnerstag (25.07) gegen 19.20 Uhr in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Gernsheim, in Höhe der Ortschaft Einhausen bei Lorsch, für einen Hubschraubereinsatz nach einem Unfall voll gesperrt werden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Transporter von der mittleren Fahrspur ab und kollidierte mit dem Heck eines rechtes neben ihm fahrenden Lastkraftwagen. Im Anschluss überquerte der Transporter die dreispurige Fahrbahn und prallte in die linke Leitblanke. Zudem beschädigten durch den Unfall entstandene Trümmerteile ein weiteres Auto. Zwei der im Transporter befindlichen Mitfahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Einer der beiden Mitfahrer sogar so schwer, dass er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem anderen Mitfahrer blieb es nach derzeitigem Ermittlungsstand bei leichten Verletzungen. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben allem Anschein nach unverletzt. Bis etwa 23.30 Uhr war die rechte Fahrspur für die weiteren Aufräumarbeiten, wobei auch die freiwillige Feuerwehr aus Lorsch und die Straßenmeisterei unterstützte, gesperrt. Der bei dem Unfall entstanden Schaden beläuft sich auf etwa 14.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell