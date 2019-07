Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlenes Fahrrad über Auktionsplattform angeboten

30-Jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessens

Weil ein 30-jähriger Mann aus Darmstadt im Verdacht steht ein Fahrrad gestohlen und anschließend über eine Auktionsplattform im Internet angeboten zu haben, wurde er am Mittwoch (24.07) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Untersuchungshaftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete im Anschluss wegen Wiederholungsgefahr den Vollzug der Untersuchungshaft an. In der Vergangenheit ist der 30-jährige Tatverdächtige schon häufiger wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. In diesem Fall wird ihm vorgeworfen, das angebotene Mountainbike in der Zeit zwischen Samstagmittag (20.07) und Sonntagabend (21.07) aus einer Fahrradstation am Fürstenbahnhof entwendet zu haben. Das anschließend auf der Auktionsplattform angebotene Mountainbike, erkannte der Besitzer wieder und meldete dies der Polizei. Die Beamten nahmen den 30-jährigen Tatverdächtigen am Dienstagabend (23.07) fest, als er versuchte, das gestohlene Fahrrad zu verkaufen. Nach der am nächsten Tag erfolgten Vorführung, wurde der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

