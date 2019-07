Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am 25.07.2019 zwischen 10:30 Uhr und 14:10 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Schulamts in Heppenheim, in der Weiherhausstraße 8c, ein geparkter Pkw Suzuki SX4 (rot) durch einen unbekannten Fahrzeugführer bei einem Parkvorgang beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es wurden "weiße" Lackspuren" hinterlassen. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 1500 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Heppenheim zu wenden (Tel.: 06252 706-0).

