Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Strohballen im Visier von Dieben

Heppenheim (ots)

Rund 28 Strohballen gerieten in der Nacht zum Donnerstag (24.-25.07) in das Visier von Dieben. Von zwei Feldern in der Viernheimer Straße, südlich des Kreiskrankenhauses, entwendeten die bislang unbekannten Täter ihre circa 560 Euro teure Beute. Für den Abtransport der Ballen von etwa 4.500 Kilogramm Gesamtgewicht, nutzten die Täter wahrscheinlich ein geeignetes Fahrzeug. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim zu melden (06252/706-0).

