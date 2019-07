Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Trebur-Geinsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

PSt. Groß-Gerau (ots)

Vermutlich in der Zeit vom 24.06.2019 bis 03.07.2019 kam es an der L 3094, Wallerstädten - Geinsheim, kurz vor der K 161, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer beschädigte auf unbekannte Art und Weise und aus ungeklärter Ursache die an o. g. Unfallörtlichkeit wegweisende Beschilderung. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. An der Straßenverkehrseinrichtung (Vorwegweiser) entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbeten an die PSt. Groß-Gerau, Tel. 06152-1750.

