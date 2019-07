Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Rucksack aus Schließfach gestohlen

Griesheim (ots)

Einen schwarzen Rucksack entwendeten Diebe am Mittwoch (24.07) aus einem Schließfach des Schwimmbads in der Straße "Am Schwimmbad". Um an den sicher geglaubten Rucksack zu gelangen, brachen die Täter das Schließfach auf und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. In dem Rucksack befand sich ein Laptop mit einem Headset. Über die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer diese Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Griesheim zu melden (06155/8385-0).

