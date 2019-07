Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Gäste im Naturfreibad

Darmstadt (ots)

Ungebetene Gäste haben sich in der Nacht zum Donnerstag (24.-25.7.) auf dem Gelände des Naturfreibades in der Heinrich-Fuhr-Straße getummelt und offenbar nichts Gutes im Schilde geführt. Um unberechtigt auf das Gelände zu gelangen, überstiegen sie den Zaun und versuchten die Tür einer dortigen Funktionshütte aufzubrechen. Das Vorhaben scheiterte, was die Vandalen jedoch nicht davon abhielt, mehrere Warnschilder in den See zu werfen und einen Sonnenschirm zu beschädigen. Insgesamt verursachten sie damit einen Schaden von rund 200 Euro.

Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151-969-0 entgegengenommen.

