Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Unbekannter schleicht in Wohnhaus und entwendet mehrere hundert Euro/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unbemerkt drang am Mittwochabend (24.07.), gegen 17.30 Uhr, ein Krimineller in ein Wohnhaus in der Georg-Büchner-Straße ein und durchsuchte anschließend mehrere Zimmer sowie Schränke nach Wertgegenständen. Ihm fielen hierbei mehrere hundert Euro in die Hände.

Zeugen trafen unmittelbar nach Verlassen des Hauses auf den Mann. Der Unbekannte ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine weiße Basecap, ein weißes T-Shirt und soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

