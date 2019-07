Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Anwohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Rüsselsheim (ots)

Eine Anwohnerin bemerkte in der Nacht zum Donnerstag (25.07.), gegen 3.00 Uhr, zunächst laute Geräusche und beobachtete anschließend, dass ein Unbekannter gerade versuchte, über den Balkon in ein Haus in der Feuerbachstraße in Haßloch-Nord einzubrechen.

Die aufmerksame Frau rief dem relativ groß gewachsenen Mann zu, die Polizei zu verständigen und schlug den Kriminellen so in die Flucht.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

