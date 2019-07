Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Vereinsgebäude

Darmstadt (ots)

Eine offen stehende Tür lockte in den Nachtstunden des Mittwochs (24.7.) offenbar eine noch unbekannte Person in ein Vereinsgebäude in der Mollerstraße. Dort begab sich der Täter auf die Suche nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld aus einer Geldkassette, die sich in einem der Büroräume befand. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen 24 bis 0.30 Uhr eingegrenzt. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Zeugen, die zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Polizeibeamten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell