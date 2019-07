Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Polizeihubschrauber unterstützt bei der Suche nach Brandstelle

Viernheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25.07.) war der Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Streifen der Polizeistation Lampertheim in Bereich nördlich von Viernheim eingesetzt. Ein am Waldrand wohnender Zeuge hatte um kurz vor 23:30 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Polizei verständigt. Mehrere Streifen konnten vom Boden aus die Brandstelle im Waldgebiet nicht lokalisieren. Erst der angeforderte Polizeihubschrauber konnte kurz nach Mitternacht das Feuer lokalisieren und die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einer kleineren Fläche im Wald lotsen. Die Feuerwehr in Viernheim konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Gebrannt hatte eine Fläche von ca. 600 qm, welche bereits um die Mittagszeit des 24.07. gebrannt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

