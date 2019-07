Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Brennender Pkw sorgt für Behinderungen auf der Rheinstraße

Darmstadt (ots)

Am Mittwochabend (24.07.) geriet in Darmstadt ein VW Golf in Brand. Um kurz vor 20:00 Uhr war der 33-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit seinem Gefährt auf der Rheinstraße stadtauswärts unterwegs. Kurz nach dem Mozartturm bemerkte er Rauch aus dem Motorraum aufsteigen. Er konnte den Pkw noch anhalten und unverletzt verlassen. Kurz darauf stand der Pkw bereits voll in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Pkw entstand Totalschaden. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Rheinstraße stadtauswärt bis 21:30 Uhr gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

