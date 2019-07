Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach

Kelsterbach (ots)

Am Mittwoch, 24.07.2019 um 11:15 Uhr fuhr ein grauer Pkw Opel Corsa in Kelsterbach in der Kolpingstraße einen schwarzen Kleinkraftrad-Roller beim Rückwärtsfahren an und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Durch den Anstoß kam der Roller zu Fall. Es entstand Sachschaden an der seitlichen Verkleidung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Kelsterbach

Dienstgruppenleiter



PHK Keskin



Telefon: 06107-71980

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell