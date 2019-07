Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Senior übergibt Geld an Trickdieb

Darmstadt (ots)

Rund 180 Euro erbeutete ein Trickdieb am Dienstagnachmittag (23.07), als er einen älteren Mann geschickt täuschte. Gegen 15 Uhr sprach der Täter sein Opfer an der Haustür im Mittermayerweg an und spielte ihm vor, dass man sich kennen würde. Als er das Vertrauen des Seniors erlangt hatte, lieh er sich von diesem das Geld. Mit dem Versprechen, nur schnell einen Ausweis holen zu wollen, verschwand der Mann und kehrte nicht mehr zurück. Der Trickdieb wurde zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß sowie von dicklicher Statur beschrieben. Während der Tat soll er bräunliche Kleidung getragen haben. Zudem sprach er Deutsch mit Akzent. Wer Hinweise zu diesem Mann geben kann oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 24 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

