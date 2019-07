Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt-Semd: Vorläufige Täterfestnahme auf Recyclinghof

Groß-Umstadt (ots)

Die Polizei nahm am Dienstagabend (23.07) zwei Männer, im Alter von 30 und 32 Jahren, vorläufig fest, nachdem diese auf dem Recyclinghof an der Bundesstraße 45 allem Anschein nach Altmetallschrott stehlen wollten. Der Sicherheitsdienst bemerkte die beiden Tatverdächtigen auf dem abgesperrten Gelände und alarmierten daraufhin die Polizei. Kurz darauf endete die augenscheinliche Diebestour auf der Polizeistation in Dieburg. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich zukünftig in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

