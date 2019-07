Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Auto aufgebrochen

Täter bei Tat erwischt und geflüchtet

Weiterstadt (ots)

Über eine eingeschlagene Seitenscheibe gelangte ein Dieb am Mittwochmorgen (24.07) in ein graues Cabrio der Marke BMW. Der Täter baute aus dem im Brunnenweg geparkten Auto einen Airbag aus und wurde dabei, gegen 3.20 Uhr von einer aufmerksamen Zeugin erwischt. Als der Täter die Frau bemerkte, flüchtete er mit seiner Beute. Der dabei entstandene Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Der flüchtige Mann soll über 1,80 Meter groß sein. Während der Tat war er mit einem hellgrauen Kapuzenpulli, einer Jeans sowie mit Turnschuhen bekleidet. Wer diese Tat beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell