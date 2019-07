Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen /Schneppenhausen: Ohne Führerschein und alkoholisiert

Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme und Strafanzeige

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (23.-24.7.) lieferte sich in Darmstadt ein 30-jähriger Mainzer, mit seinem Mercedes Vito eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Nachdem der Fahrer mehrere rote Ampeln überfahren und die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte, nahmen mehrere Streifenwagen die Verfolgung auf. Nachdem die Flucht des 30-Jährigen, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, durch Bessungen über die A5 nach Weiterstadt und Worfelden führte, konnte der Mann schlussendlich in Schneppenhausen gestoppt und festgenommen werden. Hierbei stellte sich rasch der Grund seines Handelns heraus. Demnach ist der junge Mainzer nicht im Besitz eines Führerscheins und ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,78 Promille an. Neben dem Fahren ohne Führerschein wird sich der Mainzer nun zukünftig auch wegen Trunkenheit und Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten müssen.

