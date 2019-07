Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Diebstahl im Handy-Shop

Bensheim (ots)

Zwei Handys im Gesamtwert von etwa 2100 Euro hat ein Dieb am Montagnachmittag (21.7.) in einem Shop in der Hauptstraße, Nähe Schlinkengasse, stehlen können.

Der Mann betrat gegen 15.10 Uhr das Geschäft, riss unvermittelt die Diebstahlsicherungen von den Geräten ab und flüchtete sofort in Richtung Marktplatz.

Der Täter soll laut Zeugen ein jugendliches südländisches Aussehen haben und etwa 1,65 Meter groß sein. Der Gesuchte hat dunkle lockige Haare und trug zur Tatzeit ein dunkles Basecap sowie ein beiges T-Shirt.

Hinweise zu ihm nimmt die Dezentrale Ermittlungsgruppe (DEG) unter der Rufnummer 06251 / 84680 entgegen.

