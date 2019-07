Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl eines Rucksacks im Herrngarten

Darmstadt (ots)

Im Herrngarten geriet ein Rucksack am frühen Dienstagmorgen (23.07) in das Visier von Dieben. Gegen kurz nach 2 Uhr nutzten die Täter einen Moment der Unachtsamkeit aus und entwendeten den Rucksack, der neben der 24-jährigen Besitzerin lag. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute durch die Landwehrstraße in Richtung Kasinostraße. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Beide Täter wurden als circa 20 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und mit einer sportlichen Statur beschrieben. Die Männer waren während der Tat dunkel gekleidet. Einer der beiden hatte blonde Haare. Der andere Täter trug eine weinrote Basecap.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe City suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können (06151/969-0).

