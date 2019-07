Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Vandalismus im Parkhaus/Rund 2000 Euro Schaden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Fall von Vandalismus ereignete sich in der Zeit zwischen Montagabend (22.07.) und Dienstagmorgen (23.07.) in einem Parkhaus in der Kurhessenstraße.

Die Täter urinierten in den Fahrstuhl des Parkhauses, rissen Lampen von der Decke sowie Blitzableiter vom Dach.

Die Polizei schätzt den hierbei entstandenen Schaden auf insgesamt rund 2000 Euro und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

