POL-DA: Reinheim: Ergänzungsmeldung zu: Spielhalle überfallen

Reinheim (ots)

Nach dem Überfall auf eine Spielhalle in der Darmstädter Straße am Samstagabend (20.07, wir haben berichtet), haben die Ermittlungen neue Hinweise auf das Fluchtauto ergeben. Demnach soll es sich um einen silberfarbenen Opel Senator mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben, der in Richtung Groß-Bieberau flüchtete.

Wer Hinweise zu diesem Auto geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4328185

