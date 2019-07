Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Rotes Herz und andere Farbschmierereien an Fahrzeugen und Hauswänden/Polizei sucht Zeugen

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Unbekannte Vandalen verursachten in der Nacht zum Dienstag (23.07.) an mindestens sechs Fahrzeugen, einer Hauswand sowie an der Turnhalle einen beträchtlichen Schaden durch Farbschmierereien.

Die Taten ereigneten sich nach bisherigem Kenntnisstand allesamt im Bereich des Jahnplatzes an der Lagerstraße, in der Nibelungenstraße und "Am Roseneck".

Unter anderem sprühten die Täter mit roter Sprühfarbe ein rotes Herz auf die Motorhaube eines geparkten Skoda am Jahnplatz sowie eine unflätige Bemerkung auf die Motorhaube eines weiteren Fahrzeugs "Am Roseneck". Zudem wurden auch eine Hauswand in der Nibelungenstraße sowie die Turnhalle mit gelber und roter Sprühfarbe verunstaltet.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell