Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Pritschenfahrzeug steht in Vollbrand/Kriminalpolizei ermittelt

Biebesheim (ots)

Ein in der Nähe einer Maschinenhalle im "Neuer Weg" abgestelltes Pritschenfahrzeug, stand in der Nacht zum Dienstag (23.07.), gegen 00.05 Uhr, in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Biebesheim hatten den Brand anschließend rasch unter Kontrolle. Zur Brandursache können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell