Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Auffahrunfall mit 2,75 Promille

Biebesheim (ots)

Ein 53 Jahre alter Autofahrer fuhr am Montagnachmittag (22.07.), gegen 16.00 Uhr, in der Waldstraße auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf. Ein 24 Jahre alte Wagenlenker hatte sein Auto vor einer Ampel abgebremst. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Schaden.

Die zur Unfallaufnahme herbeigerufenen Polizeibeamten bemerkten anschließend rasch, dass der 53-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,75 Promille an.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

