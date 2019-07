Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Technisches Gerät aus Traktor gestohlen

Groß-Umstadt (ots)

Aus einem Traktor bauten Diebe in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (19.07) und Montagmorgen (22.07) ein Terminal für Pflanzenschutzmittel aus. Das landwirtschaftliche Gefährt befand sich zur Tatzeit auf einem Hof in der Habitzheimer Straße. Wie die Täter letztendlich in das Fahrzeug gelangen konnten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Terminals nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-.0)

