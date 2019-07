Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher gesucht

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende (19.-21.07) gerieten drei Gaststätten in das Visier von Einbrechern.

In der Nacht zum Samstag (19.-20.07) gelangten Kriminelle über ein aufgehebeltes Fenster in den Lagerraum eines Cafés in der Rheinstraße. Bei ihrer anschließenden Suche wurden die Täter allem Anschein nach nicht fündig und flüchteten ohne Beute.

Bei einer Gaststätte in der Wenckstraße warfen Einbrecher am frühen Samstagmorgen (20.07) ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Tatzeit könnte zwischen Mitternacht und etwa 5 Uhr liegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter nur wenige Euros.

Auch in der Heidelberger Straße versuchten Kriminelle am Sonntagmorgen (21.07) gegen 2.40 Uhr über die Eingangstür in eine Gaststätte zu gelangen. Dabei lösten sie womöglich den Alarm aus und flüchteten. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

In den drei Fällen gelang den Täter unerkannt die Flucht. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, prüfen die Beamten der Ermittlungsgruppe City. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die diese Taten beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (06151/969-0).

