POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung im Carree/Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Darmstadt (ots)

Eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Carree, wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag (21.07.), gegen 2.20 Uhr gemeldet.

Alarmierte Polizeistreifen stellten anschließend fest, dass es zuvor offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Auslöser soll nach derzeitigem Ermittlungsstand die Belästigung einer Frau durch einen Unbekannten gewesen sein, was wiederum den Bekannten des Opfers auf den Plan rief. Anschließend brachten sich noch weitere Personen in den Konflikt ein. Die Geschädigte und ihr Bekannter wurden bei dem Gerangel verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Bei dem Einsatz zogen sich auch eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter Blessuren leichterer Art zu. Gegen den 31 Jahre alten Bekannten des Opfers erstatteten die Beamten Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen.

Die Ermittlungen der Polizei wegen Körperverletzung dauern an. Der flüchtige Unbekannte, der die Frau zuvor belästigt haben soll, wird von Zeugen als dunkelhäutig beschrieben. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3610 zu melden.

