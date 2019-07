Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Polizei ermittelt nach mehreren beschädigten Fahrzeugen

Roßdorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag (20.-21.07) beschädigten bislang unbekannte Täter zwölf Autos in der Taunusstraße. Bei den Fahrzeugen wurden zum Teil die Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt. Auf dem Lack hinterließen die Täter Hakenkreuze und Linien. Schätzungsweise beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Neben dem Verdacht der Sachbeschädigung ermittelt die Kriminalpolizei in Darmstadt auch wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

