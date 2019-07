Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Habitzheim: Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin

Otzberg (ots)

Am Montag, den 22.07.2019, gegen 12 Uhr, befuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Groß-Umstadt die Kreisstraße 121 von Lengfeld kommend in Fahrtrichtung Habitzheim. Sie kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung, wo sie sich im Anschluss überschlug, sodass sie von der freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden musste. Durch den Unfall wurde die junge Frau schwer verletzt und musste von einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt werden. Im Anschluss verbrachte ein Rettungswagen die 19-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der sich auf etwa 10.000 Euro beläuft. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für circa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Berichterstatter: Polizeikommissar Becker, Polizeistation Dieburg

