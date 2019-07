Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Kaum Beanstandungen bei Motorradkontrollen

Reichelsheim (Odenwald) (ots)

Insgesamt 62 Motorräder kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagnachmittag (21.07.) bei Vierstöck an der Bundesstraße 47.

Ganz besonders haben sich die Beamten darüber gefreut, dass keine der Maschinen Veränderungen an der Auspuffanlage, wie ausgebaute DB-Killer, aufwiesen.

14 kleinere Mängel, wie zu kleine Spiegel und nicht zulässige Beleuchtungseinrichtungen, wurden von den Ordnungshütern festgestellt. Die Biker erhielten Mängelanzeigen, mit denen sie in wenigen Tagen nachweisen müssen, dass ihre Motorräder wieder in ordnungsgemäßem Zustand sind. In wenigen Einzelfällen wurden aber auch einmal Verwarnungsgelder im unteren Euro-Bereich wegen technischer Veränderungen fällig.

Alles in allem verlebten die Polizisten einen entspannten Kontrollnachmittag und hatten auch mehrfach Gelegenheit zu einem Plausch mit den Motorradfans.

