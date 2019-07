Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter drückt Rollläden hoch

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (21.7.), gegen 18 Uhr, hat ein noch unbekannter Mann versucht in eine Erdgeschosswohnung, in der Gagarenstraße, einzusteigen. Sein Vorhaben, sich unbemerkt Zutritt zu den Räumen zu verschaffen scheiterte glücklicherweise, als er versuchte, die Rolläden hochzudrücken. Durch das Geräusch aufmerksam geworden, schaute der Wohnungsinhaber nach dem Rechten, überraschte den Täter und sprach ihn an. Hierauf ergriff der Kriminelle sofort die Flucht.

Der Flüchtende wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild, das als ungepflegt wahrgenommen wurde, und kurze hellbraune Haare mit sogenannten "Geheimratsecken". Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug der Mann eine kurze Hose und ein dunkelgraues T-Shirt. Er floh über die Bleichstraße in Richtung Kasinostraße. Dabei führte er einen dunklen Rucksack mit auffallend vielen Fächern mit sich.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs übernommen und sucht, neben dem Täter, Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell