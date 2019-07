Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Fahrzeugkontrolle endet mit 3,5 Promille auf Polizeistation

Seeheim-Jugenheim (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt wird sich zukünftig eine 26-jähgrige Pfungstädterin strafrechtlich verantworten müssen. Weil die junge Frau zu schnell mit ihrem Auto unterwegs war, fiel sie am frühen Sonntagmorgen (21.07) einer Streife der Polizeistation Pfungstadt auf. In der Straße "Im Waldwinkel" in Seeheim-Jugenheim hielten die Polizisten die 26-Jährige an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei der jungen Fahrerin fest, der sich durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von über 3,5 Promille bestätigte. Die Fahrt endete für die 26-Jährige auf der Polizeistation, wo sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

