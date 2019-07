Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Autos mit Farbe beschädigt

Griesheim (ots)

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachten bislang unbekannte Täter durch Farbschmierereien an mehreren Autos. Am Samstagabend (20.07) wurden der Polizei drei beschmierte Fahrzeuge angezeigt. Die bemalten Autos standen in der Karlstraße und der Friedrich-Ebert-Straße. In den drei Fällen könnte die Tatzeit bis zum Freitag (19.07) zurückliegen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Griesheim suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die diese Taten beobachtet haben (06155-8085-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell