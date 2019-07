Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit Verletzten

Gemarkung Büttelborn, K 160 (ots)

Gemarkung Büttelborn: Ein 48-jähriger Groß-Gerauer fuhr am Sonntag, gegen 17:35 Uhr, auf der K160 von Berkach kommend in Richtung Büttelborn. Nach der Bahnüberführung wollte er die zwei vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen und scherte nach links aus. Hierbei übersah er allerdings, dass das erste Fahrzeug der Kolonne, ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug, den Blinker gesetzt hatte, um nach links auf einen Feldweg abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß wodurch beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit die gesamte Fahrbahn der K160 blockierten. Der Unfallverursacher wurde verletzt ins Klinikum nach Darmstadt verbracht, wo er eine Nacht zur Beobachtung verbleiben muss. Die Vollsperrung konnte erst nach 3 Stunden aufgehoben werden, nachdem die Fahrzeuge geborgen und die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen gesäubert waren. Der Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf 9000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Groß-Gerau

Dienstgruppenleiter



Telefon: 06152-1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell