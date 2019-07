Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pressemeldung der Polizei Rüsselsheim vom 21.07.2019

Rüsselsheim (ots)

Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten

Am Samstag, 20.07.2019, um 23.12 Uhr, befuhr eine 20 jährige Mainzerin mit ihren drei Mitfahrerinnen in ihrer Mercedes C-Klasse die L3040 in Richtung Nauheim. Hinter der jungen Dame befand sich ein 27 jähriger Nauheimer mit seinen vier Mitfahrern in einem Opel Astra. Nach Passieren der Kreuzung L3040/ K159 verlangsamte die junge Fahrerin ihren Pkw, was den dahinter befindlichen Fahrer dazu veranlasste trotz durchgezogener Linie im Gegenverkehr zu überholen. Gleichzeitig startete die Fahrerin des Mercedes ein Wendemanöver, was zur Kollision der beiden Fahrzeuge führte und im weiteren Verlauf der Opel Astra in die Schutzplanke prallte. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der von der Polizei auf ca. 21.000EUR geschätzt wird. Alle fünf Insassen des Opel Astras kamen mit leichten Verletzungen (HWS und Prellungen) in die umliegenden Krankenhäuser. Zur Unterstützung und Erstversorgung waren, neben drei Streifenwagen, drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Rüsselsheim, fünf Rettungswagen, sowie zwei Notärzte vor Ort im Einsatz. Die L3040 war im Bereich der Unfallstelle bis 00:45 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei Rüsselsheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Pst. Rüsselsheim

Kuhl, PHK



Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell