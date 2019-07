Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: B 26 - Gemarkung Groß-Zimmern: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

B 26 - Gemarkung Groß-Zimmern (ots)

Am Samstag (20.07.) gegen 15:50 Uhr ereignete sich auf der B 26, auf Höhe der Ausfahrt Groß-Zimmern, ein Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau und ihr 27-jähriger Beifahrer, beide aus Groß-Zimmern, fuhren auf dem rechten Fahrstreifen der B 26, aus Dieburg kommend in Richtung Darmstadt. Auf Höhe der Ausfahrt Groß-Zimmern bremste die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen ihr Auto stark ab und steuerte es nach rechts auf den Verzögerungsstreifen. Dabei geriet der Pkw ins Schleudern, rutschte in den rechten Graben, schlug auf den Betonsockel der Brücke auf, überschlug sich und kam dann nach einigen Metern entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt, die Frau schwer, und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Dieburg durch Absperrmaßnahmen unterstützt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B 26 für etwa eine Stunde im Bereich der Unfallstelle einspurig gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Berichterstatterin: PK-A'in Debes, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, PHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst (PvD)

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell