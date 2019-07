Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach- Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Am 20.07.2019 zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Staatsstraße in Rimbach ein geparkter Pkw VW Golf Cabrio (weiß) durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es wurden "dunkelgraue Lackspuren" am Fahrzeug der Geschädigten gefunden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 1000 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Heppenheim zu wenden (Tel.: 06252 706-0).

