Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Darmstadt (ots)

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Donnerstag, den 18.07.2019, kam es im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 18:00 Uhr in der Darmstädter Fußgängerzone zu einem Unfall zwischen einem geparkten weißen Kastenwagen und einem weiteren unbekannten Fahrzeug. Der weiße Kastenwagen befand sich im Unfallzeitraum in der Wilhelminenstraße zwischen dem Luisencenter und der Stadtwache der Kommunalpolizei geparkt. Der weiße Kastenwagen wurde dort durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.000,- Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 1.Revier (Tel.: 06151 969 3610) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Polizeikommissar Philipp Ziegenfuß, Erstes Polizeirevier

