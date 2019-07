Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ohne Beute geflüchtet

Darmstadt (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag (18.07.2019) drei Baucontainer an der Baustelle in der Landgraf-Georg-Straße aufgebrochen. Zudem warfen sie auch ein Fenster eines zur Baustelle gehörendes Gebäudes ein. In den Räumen suchten sie im Anschluss nach Wertsachen. Nach ersten Ermittlungen hatten die Kriminellen ihre Beute, die aus verschiedenen Computerteilen bestand, bereits zum Abtransport bereitgestellt. Letztlich flüchteten sie aber ohne etwas mitzunehmen. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City haben den Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei der EDC zu melden.

