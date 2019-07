Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei kontrolliert Autoposer und getunte Fahrzeuge

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit zwischen 17.00 und 24.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, zusammen mit Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Donnerstag (18.07.) Autoposer und getunte Fahrzeuge. Die Kontrollstellen befanden sich an der Bundesstraße 486, in Höhe des Flörsheimer Wegs und an der Einmündung Frankfurter Straße/Ludwig-Dörfler-Allee. Zudem stoppten die Ordnungshüter mehrere Autos in der Innenstadt.

Insgesamt nahmen die Beamten 30 Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Zwei Fahrer waren ohne Führerschein unterwegs und erhielten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ein Wagenlenker saß unter Drogeneinfluss am Steuer. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird sich nun unter anderem in einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Bei den vereinzelt überprüften getunten Autos wurden lediglich kleinere Mängel, wie unzulässige Reifen und Scheinwerfer, sowie in zwei Fällen wegen technischer Veränderungen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt.

Im Wesentlichen verliefen die Kontrollen aber ohne besondere Auffälligkeiten bezüglich einer "Tunerszene".

