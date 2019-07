Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Bewohner überrascht Einbrecherin auf frischer Tat

Rüsselsheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Neckarstraße geriet am Donnerstag (18.07.) gegen 13.45 Uhr, in das Visier einer Einbrecherin.

Die Unbekannte drang durch die Eingangstür unberechtigt in das Haus ein und durchsuchte dort anschließend eine Kommode nach Schmuck. Ein Bewohner des Hauses, der sich zwar im Haus aufhielt, das Eindringen der Kriminellen aber zunächst nicht bemerkte, ertappte die Frau auf frischer Tat.

Die Tatverdächtige flüchtete daraufhin sofort in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Flüchtige ist Mitte 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank. Die Frau hat einen dunklen Teint und trug ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden. Zur Tatzeit war sie mit einer dunkelblauen Jacke, einer bunten Bluse und dunkelblauen Jeans bekleidet.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

