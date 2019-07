Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am 18.07.2019 ereignete sich in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:45 Uhr in Fürth in der Heppenheim Straße ein Verkehrsunfall. Ein gegenüber der Sparkasse geparkter PKW wurde durch einen unbekannte PKW angefahren. Dabei wurde der Fahrerspiegel abgefahren und die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Nach dem Unfall hat der Verursacher einen Zettel mit einer nicht ausgegebenen Telefonnummer am Fahrzeug angebracht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Findt, PHK und Dienstgruppenleiter

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell