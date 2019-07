Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt - 21-jähriger Pkw-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Pfungstadt (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Pfungstadt starb am frühen Freitagmorgen (19.07.) ein 21-jähriger Mann aus Darmstadt. Er war um kurz vor 03:00 Uhr auf der Eberstädter Straße in Richtung Pfungstädter Straße / B 426 unterwegs und aus bislang unbekanntem Grund mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum. Der 21-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Eberstädter Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 05:45 Uhr gesperrt. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

