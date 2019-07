Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB 67, Gemarkung Viernheim - Unfall am Autobahndreieck Viernheim - 15 Tonnen Eis tauen auf

BAB 67 - Gemarkung Viernheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (19.07.) wurden bei einem Verkehrsunfall ca. 15 Tonnen Speiseeis dem Auftauprozess ausgesetzt. Gegen 02:35 Uhr fuhr ein Laster mit dem leckeren Inhalt die BAB 67 in Richtung Süden. Kurz vor dem AD Viernheim stand ein Pannen-Lkw auf dem Seitenstreifen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der 44-jährige Eisfahrer mit seinem Lkw aus dem Heidekreis zu weit nach rechts und kollidierte seitlich mit dem Pannen-LKW. Dabei wurde die Bordwand des Kühl-Lkw beschädigt. Das Eis verteilte sich teilweise auf der Fahrbahn, während die Ladung des anderen Brummis nicht beschädigt wurde. Der Verursacher kam anschließend noch von der Fahrbahn ab, durchbrach rechts die Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Stehen. Beide Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Einige nachfolgende Pkw erlitten Sachschäden, als sie über die Trümmerteile auf der Fahrbahn fuhren. Für die Aufräumarbeiten und die Bergung sind momentan die rechte und die mittlere Spur gesperrt. Dies wird wahrscheinlich noch bis in die Morgenstunden andauern. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 250.000 Euro. Gefertigt: PHK Kredel, Polizeiautobahnstation Südhessen / EPHK Bowitz, PvD

