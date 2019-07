Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt Ortsteil Kranichstein: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Darmstadt Ortsteil Kranichstein (ots)

Am Donnerstag (18.07.) kam es um 18:34 Uhr in Kranichstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr der Fahrzeugführer eines silbernen Kleinkraftrades mit seinem Gefährt die Bartningstraße, aus Richtung Jägertorstraße kommend, in Richtung Jaupstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten schwarzen Toyota. Der Fahrer des Kleinkraftrades verletzte sich bei dem Zusammenstoß offenbar nicht unerheblich, flüchtete jedoch anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. An dem Kleinkraftrad entstand Totalschaden. Der Schaden am beschädigten Pkw beläuft sich schätzungsweise auf 1.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 1. Revier Darmstadt. Tel.: 06151-9693610 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: POK Damm, 1. Polizeirevier / EPHK Bowitz, PvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

1. Polizeirevier

Telefon: 06151 - 969 3610

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell